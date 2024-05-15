Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бондарчук захотела спеть с Бузовой

Модель Светлана Бондарчук заявила, что может спеть с Бузовой

close
100%
a030aa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук призналась, что хотела бы спеть с артисткой Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бондарчук не исключила, что ее дуэт с Бузовой может состояться.

«Оля классная, и я рада, что жизнь нас столкнула в рабочей обстановке. Но еще не вечер! Может, мы еще вместе споем!» — поделилась модель.

Во время разговора с журналистами Бондарчук удивилась, узнав, что телеведущий Дмитрий Дибров тоже поет. Она решила обратиться к коллеге, чтобы узнать про его музыкальные таланты. Дибров признался, что его вокал не изменился с тех пор, как Бондарчук слышала его последнее пение.

«А это значит было неплохо!» — ответила Бондарчук.

15 мая Бузова отпраздновала 20-летнюю карьеру на телевидении, устроив масштабное мероприятие. На нем она повторила свой образ, в котором впервые посетила лобное место на шоу «Дом-2».

Дмитрий Дибров рассказал, что Ольга Бузова является его соратником и коллегой. Телеведущий назвал Бузову доказательством того, что он на верном пути, когда «влюбляет» своих детей в группу Queen. Он вспомнил, как отец артистки «заставлял» Ольгу петь композицию «We Will Rock You».

Ранее Полина Гагарина назвала феномен Бузовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами