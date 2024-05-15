Бондарчук захотела спеть с Бузовой

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук призналась, что хотела бы спеть с артисткой Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бондарчук не исключила, что ее дуэт с Бузовой может состояться.

«Оля классная, и я рада, что жизнь нас столкнула в рабочей обстановке. Но еще не вечер! Может, мы еще вместе споем!» — поделилась модель.

Во время разговора с журналистами Бондарчук удивилась, узнав, что телеведущий Дмитрий Дибров тоже поет. Она решила обратиться к коллеге, чтобы узнать про его музыкальные таланты. Дибров признался, что его вокал не изменился с тех пор, как Бондарчук слышала его последнее пение.

«А это значит было неплохо!» — ответила Бондарчук.

15 мая Бузова отпраздновала 20-летнюю карьеру на телевидении, устроив масштабное мероприятие. На нем она повторила свой образ, в котором впервые посетила лобное место на шоу «Дом-2».

Дмитрий Дибров рассказал, что Ольга Бузова является его соратником и коллегой. Телеведущий назвал Бузову доказательством того, что он на верном пути, когда «влюбляет» своих детей в группу Queen. Он вспомнил, как отец артистки «заставлял» Ольгу петь композицию «We Will Rock You».

Ранее Полина Гагарина назвала феномен Бузовой.