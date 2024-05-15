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Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Речь идет как о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, так и в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Согласно новым нормам, зарегистрированный для участия в выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов.

До этого соответствующий закон одобрил Совет Федерации России.

До этого доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков поделился с «Газетой.Ru» своим мнением насчет того, почему люди, находящиеся под иностранным влиянием, не должны приходить во власть.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают закон о заморозке на спецсчетах выплат авторам-иноагентам.

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