Каждый десятый испанец уже переболел коронавирусом

9,9% испанцев уже переболели коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на общенациональное исследование на антитела, проведенное Институтом здоровья Карлоса II.

«В абсолютных цифрах это означает 4,7 миллиона инфицированных, половина которых соответствует первой волне болезни, и половина — второй», — приводятся слова главы институты Ракель Йотти.

Она подчеркнула, что треть заразившихся переболели бессимптомно.

Официально в стране подтверждены 1,75 млн случаев. К настоящему моменту скончались 48 тысяч человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 72 млн заболевших, 51 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались.

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