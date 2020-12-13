Британские СМИ сообщили о двойном отравлении Навального

Главу ФБК Алексея Навального пытались отравить второй раз перед его отлетом в Берлин. Об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

В материале говорится, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на одной из частей одежды Навального. Яд попал на вещи в отеле в Томске.

Вторая попытка отравления была совершена, пока блогер лежал в коме в Омске, перед тем как его отправили самолетом в немецкую клинику.

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к моменту прибытия в Берлин», — заявил источник. Как отмечает издание, как и при первой попытке убийства ядом, Навального спасла доза атропина, которую вкололи медики.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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