В России выявили еще 28 137 случаев коронавируса

В России выявили 28 137 новых случаев коронавируса за прошедший день. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за сутки вылечились 26 118 человек, скончались 560.

Всего инфекция подтвердилась у 2 625 848 жителей России, выздоровели 2 085 958 пациентов, умерли 46 253.

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