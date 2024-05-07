У женщины началась паника, когда браузер случайно закрыл 7500 вкладок не ее компьютере

Женщина из США рассказала, что у нее началась паника, когда браузер случайно закрыл 7500 вкладок на ее компьютере, пишет LADBible. Американка держала их открытыми два года.

Как рассказала инженер-программист по имени Хейзел, все 7500 вкладок были ей необходимы — она сознательно не закрывала их два года. Однако в один день браузер на ее компьютере перезагрузился и закрыл все страницы автоматически.

«Браузер отказался восстановить мою сессию, которая длилась более двух лет. Более 7000 вкладок выброшены на ветер», — сокрушается женщина.

Впрочем, пользователям соцсетей остались непонятны переживания Хейзел.

«Услышав о таком количестве вкладок, я почувствовал безумную тревогу», — пишут люди.

Впрочем, позже американка снова вышла на связь и сообщила, что смогла восстановить все как было.

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