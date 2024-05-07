Между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана произошла перестрелка

Перестрелка между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками произошла на границе между двумя республиками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности.

В сообщении уточнили, что 7 мая на кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Примерно в 12:20 (09:20 мск) в районе населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) погранотряд заметил таджикских чабанов, которые пасли скот на территории в 250-300 м от линии госграницы.

В пресс-центре киргизской погранслужбы пояснили РИА Новости, что требования военнослужащих таджики проигнорировали, они стали кидать камни. Один из чабанов сделал несколько выстрелов в сторону пограничного наряда. После предупредительных выстрелов в воздух чабаны «убежали на территорию Таджикистана». По предварительной информации, один из таджиков получил ранение в ногу. На ближайшее время намечена встреча пограничных представителей сторон.

Ранее девочка получила огнестрельное ранение головы во время перестрелки под окнами школы.