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Между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой

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Владимир Воронин/AP

Перестрелка между жителями Таджикистана и киргизскими пограничниками произошла на границе между двумя республиками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности.

В сообщении уточнили, что 7 мая на кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Примерно в 12:20 (09:20 мск) в районе населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) погранотряд заметил таджикских чабанов, которые пасли скот на территории в 250-300 м от линии госграницы.

В пресс-центре киргизской погранслужбы пояснили РИА Новости, что требования военнослужащих таджики проигнорировали, они стали кидать камни. Один из чабанов сделал несколько выстрелов в сторону пограничного наряда. После предупредительных выстрелов в воздух чабаны «убежали на территорию Таджикистана». По предварительной информации, один из таджиков получил ранение в ногу. На ближайшее время намечена встреча пограничных представителей сторон.

Ранее девочка получила огнестрельное ранение головы во время перестрелки под окнами школы.

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