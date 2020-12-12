Иммунолог рассказал, как перенести COVID-19 в легкой форме

Иммунолог, академик РАН Александр Караулов рассказал, как перенести коронавирус в легкой форме.

По его словам, тяжесть заболевания будет зависеть от того, насколько иммунитет подготовлен к защите организма, поэтому в период пандемии особенно важно держать иммунитет «в полной боевой готовности».

«Клинический опыт убеждает нас в том, что любой организм должен быть готов к встрече с возбудителем. Шанс благополучного выздоровления определяется состоянием организма, в том числе и иммунной системы. Конечно, бесконтрольное использование любых препаратов, включая иммуномодуляторы, недопустимо», — отметил специалист в беседе с «АиФ».

Он добавил, что для поддержания иммунитета необходимо принимать витамины, соблюдать режим сна и не допускать стрессовых ситуаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сила в антиоксидантах: какие продукты защитят от COVID-19

— «Вирусоносители»: почему опасность передачи COVID-19 сохраняется после вакцинации

— Микробиолог: антибиотики при бесконтрольном применении перестают действовать