Путин заявил, что дело «Нового величия» можно «посмотреть еще раз»
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что дело «Нового величия» можно «посмотреть еще раз», но при этом важно оградить россиян от экстремизма. Об этом глава государства сказал на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.
«Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее. Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз», — заявил Путин на встрече с представителями СПЧ, говоря о деле «Нового величия».
В августе текущего года cемерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества, направленного на свержение конституционного строя в России. Троих из них — Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова — отправили в колонию на срок от 6,5 лет до 7 лет. Анну Павликову, Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина приговорили к условным срокам — все они были освобождены в зале суда.
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