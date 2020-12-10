Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартует на этой неделе

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнется до конца текущей недели (до 13 декабря) во всех регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Отмечается, что вице-премьер уже обсудила с регионами страны вопросы готовности к началу массовой вакцинации населения от коронавируса.

«На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», — говорится в сообщении.

Ранее глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках гражданского оборота.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса. За весь период скончались 45 280 человек, выздоровели 2 033 669 пациентов.

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