Московская полиция предотвратила суицид водителя «Газели», попавшего в ДТП

В Москве полицейские предотвратили суицид водителя «Газели», который попал в ДТП с автомобилем «Ауди» на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Автоавария с участием «Газели» и автомобиля «Ауди» произошла на ТТК. В пробке грузовик врезался во впереди стоящую легковую машину. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, шофер «Газели» заблокировал обе двери и стал угрожать покончить с собой. В итоге полицейские смогли извлечь его из кабины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель успел ранить себя.

«Сейчас он задержан, у него изъят нож. Полицейские установят мотивы его действий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД ТАСС подтвердили факт ДТП с участием «Газели» и «Ауди» на ТТК.

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