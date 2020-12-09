Россияне стали реже целоваться и обниматься при встрече из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса россияне стали реже обниматься, целоваться и жать друг другу руки в качестве приветствия, гласят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые передает ТАСС.

Как стало известно, в 2020 году доля россиян, которые приветствуют родных и друзей поцелуем, уменьшилась в 1,5 раза и составила 27% (с 40% в 2019 году). При этом вдвое увеличилась доля тех, кто при встрече никогда не целует близких. Чаще об этом сообщали мужчины (22% против 11% среди женщин).

Кроме того, с 50% до 38% в текущем году сократилось число граждан, которые пожимают друг другу руку при встрече. Доля тех, кто обнимаются упала с 55% до 42%. При этом на привычку говорить приветственные слова коронавирус не повлиял: 56% в прошлом году и 57% в 2020 году.

Участниками телефонного опросе «ВЦИОМ-Спутник», который проводился 28 ноября, стали 1,6 тысяч россиян старше 18 лет.

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