В московских аэропортах задержали и отменили 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.08 мск, во Внуково отменено четыре вылета и один рейс был задержан.

При этом в Домодедово четыре рейса отменили.

Кроме того, в Шереметьево отменили десять вылетов, а один — задержали.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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