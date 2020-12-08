Блогер Reeflay уверен в оправдательном приговоре

Блогер Стас Решетняк (Reeflay) уверен, что будет оправдан по делу о смерти его девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александра Мальцева.

«Я видел Решетняка в СИЗО-3 подмосковного Серпухова. Он находится в хорошем расположении духа, вину не признает и уверен в оправдательном приговоре», — рассказал Мальцев.

По его словам, блогер находится в 12-местной камере. Там есть чайник и телевизор. Среди сокамерников Reeflay рецидивистов нет.

2 декабря Решетняк в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

В отношении 30-летнего Решетняка возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В настоящее время он арестован.

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