Генпрокурор призвал ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил за ужесточение статьи УК РФ, предусматривающей наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

В настоящее время препятствование законной предпринимательской деятельности относится к преступлениям небольшой тяжести и предусматривает до трех лет лишения свободы, напомнил Краснов.

«Это явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности», – отметил генпрокурор.

По его мнению, в России необходимо повысить максимальный срок лишения свободы по данной статье, а также отнести преступление к тяжким.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Генпрокурор предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса в России