Генпрокурор призвал ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил за ужесточение статьи УК РФ, предусматривающей наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

В настоящее время препятствование законной предпринимательской деятельности относится к преступлениям небольшой тяжести и предусматривает до трех лет лишения свободы, напомнил Краснов.

«Это явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности», – отметил генпрокурор.

По его мнению, в России необходимо повысить максимальный срок лишения свободы по данной статье, а также отнести преступление к тяжким.

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