СК назвал предварительную причину отравления 32 человек хлором в Архангельске

Следственный комитет по Астраханской области назвал предварительную причину отравления группы людей в бассейне в Астрахани.

По данным ведомства, сотрудник спорткомплекса перепутал баки с жидкостями при обработке воды. В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Хлор поднялся с цокольного этажа во все помещения, в том числе и бассейн. Газообразная смесь вызвала химические ожоги и отеки у посетителей и работников бассейна.

Отмечается, что сотрудник был новеньким, инцидент произошел в его первый рабочий день. Мужчину допустили к исполнению обязанностей без предварительного инструктажа, за который должна была отвечать и.о. директора спорткомплекса.

Ранее стало известно, что 32 человека были госпитализированы после отравления в одном из астраханских бассейнов 7 декабря. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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