«Довольно глупо»: экономист оценил желание ЕС ввести запрет на весь импорт из России

Евросоюз технически может ввести полный запрет всего импорта из России и Белоруссии, однако со стороны Брюсселя это будет выглядеть глупо. ЕС вряд ли это сделает, поскольку такой шаг ухудшит положение фермеров и приведет к росту цен на сельхозпродукцию. Об этом заявил «Газете.Ru» экономист Алексей Зубец, оценивая инициативу Еврокомиссии по запрету импорта товаров из России и Белоруссии.

29 января Еврокомиссия зарегистрировала гражданскую инициативу по полному запрету всего импорта из России и Белоруссии в ЕС.

Инициатива призывает Еврокомиссию «предложить решительные и незамедлительные меры по прекращению сохраняющейся импортной зависимости ЕС от России и Белоруссии».

«Технически это возможно. Почему нет? При желании это можно сделать, но они этого не сделают, потому что это будет довольно глупо. Например, они покупают у России металлы, удобрения, нефтепродукты, покупают газ. Газ покупают через посредников», — подчеркнул он.

Как отметил Зубец, страны Евросоюза покупают газ у России через Турцию, где он «превращается в турецкий» и идет оттуда в Южную Европу. Нефтепродукты, в свою очередь, поступают в регион через Индию, напомнил собеседник.

Отказ от российских удобрений приведет к тому, что сельскохозяйственная продукция на европейском рынке будет стоить дороже, чем на других рынках. То же самое касается металлов, указал собеседник.

Кроме того, после отказа от российских удобрений Европа еще в большей степени ухудшит положение своих фермеров, указал экономист.

Зубец назвал лицемерием разговоры в Европе об отказе от российских энергоносителей, поскольку европейские страны продолжают их потреблять.

«Конечно, естественно, это лицемерие. Европа показала за последние год-два какие-то феерические примеры лицемерия и пренебрежения всеми теми нормами, которые они продвигали на протяжении десятилетий. Пришли и начали рассказывать про права человека и про выборы, а потом бац и отменили выборы в Румынии. Никто этого не заметил», — заключил аналитик.

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в Европе назвали «экономическим самоубийством» отказ от российского газа.