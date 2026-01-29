«Будете плакать»: охранник гимназии в Петербурге угрожал детям палкой с гвоздями

В Петербурге школьный охранник показал палку с гвоздями ученикам и попал на видео

В Санкт-Петербурге охранник угрожал избить школьников палкой с гвоздями.

Инцидент произошел в гимназии №628 на улице Коммуны. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом «Ржевка», охранник подошел к школьникам с дощечкой в руках и пообещал, что ударит, если они не прекратят говорить.

«Еще слово, и кто-то получит. Будете плакать», — пригрозил он.

Мужчина был явно раздражен их поведением, но вреда подросткам не причинил. До сих пор, по словам сотрудников учреждения, он не проявлял агрессию.

Как стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке», участниками конфликта оказались ученики 7-го класса, которые уже давно провоцируют окружающих на конфликты, громко ругаясь и хулиганя.

Пока в гимназии не комментировали ситуацию.

До этого в Петербурге шестикласснику выстрелили в ухо из ракетницы. По данным полиции, 15-летний юноша достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в сторону 13-летнего оппонента. Мальчик получил травму уха и сам обратился в травмпункт. Там ему оказали помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее девочка напала с ножом на сотрудников школы из-за отобранного телефона.