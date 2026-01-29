В Госдуме заявили, что россиянам хватает отпускных дней

Предложение исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного отпуска неактуально, поскольку россияне и так отдыхают всего на 100 дней в году меньше, чем работают. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Светлана Бессараб. Она добавила, что в России и так один из самых продолжительных отпусков в мире.

«Это хорошо забытая старая норма. У нас еще при СССР сначала рассчитывалась в рабочих днях, там было пять, десять дней, потом 15 рабочих дней. Наконец, в 1992 году стало 24 рабочих дня, и это, в принципе, то же самое, что сегодня у нас 28 календарных дней. То есть добавились выходные дни. Почему они добавились? Потому что было установлено, что люди не отдыхают. Хотя бы одна половина отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, иначе работодатель часто злоупотреблял и предлагал работникам брать не больше, чем по пять дней, то есть неделька, и все — возвращаться. Было установлено, что хотя бы один из периодов отпуска должен составлять не менее 14 дней, а остальные можно хоть по одному дню разобрать. Люди часто пользуются такими возможностями, например, берут дни отпуска между майскими праздниками или последние или первые дни года, чтобы продлить новогодние каникулы. Это то же самое, но вид сбоку, то есть мы это уже проходили, это уже было. У нас 247 рабочих дней, 118 дней в этом году отдыха. Прибавим 28 календарных дней отпуска — 146 дней отдыха, 247 дней работаем. То есть у нас работа всего на 100 дней больше, чем отдых. Мы работаем чуть больше, чем на три месяца больше, чем отдыхаем. Я думаю, что ни одна страна мира не согласилась бы на то, чтобы еще добавить дней. У нас один из самых продолжительных по количеству дней отпуск среди других стран», — сказала она.

29 января депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. В партии пояснили, что действующие нормы Трудового кодекса фактически сокращают реальный период отдыха работников, поскольку при уходе в отпуск выходные включаются в его продолжительность, хотя на них граждане и так имеют право. По мнению депутатов, такая практика является несправедливой, поэтому партия предлагает не учитывать выходные дни при подсчете отпускных.

