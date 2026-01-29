Размер шрифта
Звезда «Скорой помощи» ответила на вопрос о новом избраннике

Актриса Волкова заявила, что ей некогда заводить партнера
Актриса, звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова ответила на вопрос о новом избраннике. Ее цитирует «Пятый канал».

На премьере сериала «Резервация» она отреагировала на предположение, что недавнее изменение ее образа связано с появлением партнера.

«Некогда мне», — ответила она.

Артистка трижды официально была замужем. От первого супруга Алексея она родила дочь Валерию. Актриса рассталась с мужчиной, обвинив его в домашнем насилии. Ее вторым избранником стал продюсер Сергей Члиянц. Третий муж Волковой — писатель Эдуард Лимонов. В браке у них родились двое детей: Богдан и Александра. Супруги расстались, когда актриса была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее Мадонна вышла в свет в шапке с военной кокардой СССР.
 
