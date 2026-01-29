В Ирландии мужчина вернулся в аэропорт за потерянным багажом и оказался в тюрьме, пишет Mirror.

Альфонсо Турано прилетел в Дублин и обнаружил, что его чемодан не прибыл вместе с ним. Он официально оформил заявление о пропаже багажа, указав свои настоящие данные, и остановился в ближайшем отеле. На следующий день мужчина вернулся в аэропорт, чтобы забрать найденную сумку.

Однако при проверке багажа сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительные предметы. В присутствии владельца чемодан вскрыли и нашли внутри почти 15 килограммов каннабиса, упакованного в вакуумные пакеты. .

Турано заявил, что чемодан принадлежит ему и что он сам собирал его, но позже утверждал, что не знал о содержимом. По его словам, в аэропорту Барселоны к нему якобы подошел незнакомец и предложил деньги за доставку сумки в Ирландию. Несмотря на это, суд признал мужчину виновным в хранении наркотиков с целью сбыта.

Ирландский суд учел, что у мужчины не было судимостей, он сотрудничал со следствием и признал вину. Также было отмечено, что он находился в сложном финансовом положении и переживал из-за обязательств перед семьей. В итоге ему назначили четырехлетний срок, часть которого была сделана условной. Реально он проведет в тюрьме два года и четыре месяца.

