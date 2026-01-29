Жителя Челябинской области спустя 18 лет будут судить за изнасилование и убийство знакомой

В Магнитогорске мужчина убил 18-летнюю девушку и почти 18 лет избегал наказания

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за убийство девушки, совершенное в 2008 году. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Осенью 2008 года местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что ее 18-летняя дочь ушла из дома и пропала. Тело девушки нашли несколько дней спустя, оно находилось в лесополосе около Левобережного кладбища и было прикрыто листвой.

Следователи установили, что накануне исчезновения жертва проводила время со своими знакомыми, а затем ушла с вечеринки с 21-летним юношей, но домой так и не вернулась. Молодой человек стал основным подозреваемым, но его алиби подтвердили друг и сожительница, поэтому расследование дела приостановили.

Годы спустя следователи вновь опросили людей из близкого окружения обвиняемого и устроили его экс-подруге тест на полиграфе. Женщина призналась, что той ночью она видела пару, но промолчала, после чего заметила у сожителя свежие царапины на руках. Тогда сотрудникам СК стала ясна картина преступления.

По версии следствия, утром 15 октября 2008 года пьяный мужчина затащил девушку в лесополосу, ударил бутылкой по голове и изнасиловал под угрозой смерти. Затем, боясь разоблачения, задушил жертву, обшарил карманы, забрал телефон, оттащил тело к деревьям, закидал ветками и сбежал.

Доказательством его вины также стали результаты ДНК-анализа — биоматериалы убийцы были найдены на вещах и ногтях жертвы. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по делу об изнасиловании, разбое и убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Ранее житель Волгограда расчленил жену после ссоры и разбросал ее останки по городу.