Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Жителя Челябинской области спустя 18 лет будут судить за изнасилование и убийство знакомой

В Магнитогорске мужчина убил 18-летнюю девушку и почти 18 лет избегал наказания

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за убийство девушки, совершенное в 2008 году. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Осенью 2008 года местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что ее 18-летняя дочь ушла из дома и пропала. Тело девушки нашли несколько дней спустя, оно находилось в лесополосе около Левобережного кладбища и было прикрыто листвой.

Следователи установили, что накануне исчезновения жертва проводила время со своими знакомыми, а затем ушла с вечеринки с 21-летним юношей, но домой так и не вернулась. Молодой человек стал основным подозреваемым, но его алиби подтвердили друг и сожительница, поэтому расследование дела приостановили.

Годы спустя следователи вновь опросили людей из близкого окружения обвиняемого и устроили его экс-подруге тест на полиграфе. Женщина призналась, что той ночью она видела пару, но промолчала, после чего заметила у сожителя свежие царапины на руках. Тогда сотрудникам СК стала ясна картина преступления.

По версии следствия, утром 15 октября 2008 года пьяный мужчина затащил девушку в лесополосу, ударил бутылкой по голове и изнасиловал под угрозой смерти. Затем, боясь разоблачения, задушил жертву, обшарил карманы, забрал телефон, оттащил тело к деревьям, закидал ветками и сбежал.

Доказательством его вины также стали результаты ДНК-анализа — биоматериалы убийцы были найдены на вещах и ногтях жертвы. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по делу об изнасиловании, разбое и убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Ранее житель Волгограда расчленил жену после ссоры и разбросал ее останки по городу.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!