Стало известно, что Си Цзиньпин подарил премьеру Британии

Премьер Великобритании Кир Стармер получил в подарок от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина медную статую лошади. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на канцелярию главы британского правительства.

Кроме того, Стармер получил в подарок три вида флейт от премьера Госсовета Ли Цяна. Телеканал отметил, что глава правительства Британии «имеет репутацию талантливого флейтиста». В юности Стармер играл в молодежном филармоническом оркестре лондонского района Кройдон.

Стармер подарил Си Цзиньпину футбольный мяч с матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Он стал первым за восемь лет главой правительства Великобритании, который посетил Китай.

29 января Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что британский премьер-министр во время визита в Пекин подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая».

