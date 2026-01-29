В Москве камеры научились фиксировать ремонтные работы и самокаты на дорогах

В Москве умные камеры научились фиксировать еще два типа дорожных инцидентов для оперативного реагирования и обеспечения безопасности. Об этом рассказал ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

«В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов — проведение дорожных работ и перемещение пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) по автомобильным полосам», — уточнил он.

По словам Ликсутова, в настоящее время камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге.

Всего на ключевых магистралях российской столицы работают свыше 1,5 тыс. умных камер. В отличие от комплексов фотовидеофиксации, которые выявляют нарушения ПДД, эти устройства в режиме реального времени распознают опасные случаи для движения.

До этого стало известно, что в Москве комплексы видеофиксации могут временно отключать, если из-за погодных условий они выдают «неочевидные» нарушения.

По словам представителей ЦОДД, специалисты при первичной проверке оценивают реальную обстановку на дороге. Если нарушение связано с дорожной разметкой, но ее плохо видно на снимках, материалы все равно передаются в ГИБДД с пометкой о плохой видимости. Если с конкретной камеры продолжительное время поступают только такие «неочевидные» материалы, ее работу могут приостановить.

Ранее в Совете Федерации предложили расширить зону контроля дорожных камер.