Названы неочевидные причины кожного зуда

Причиной сильного зуда без видимых высыпаний может быть проблемы с печенью и воздействие холода. Об этом британский врач общей практики Филиппа Кей рассказала в интервью изданию Daily Mail.

По словам специалиста, одной из самых частых причин зуда при внешне здоровой коже является аллергия — как на продукты питания, так и на факторы окружающей среды. Похожую реакцию может вызывать никель, который используется при производстве мыла, косметики, духов и бытовых моющих средств.

Кей подчеркнула, что в редких, но серьезных случаях зуд может быть признаком нарушений работы печени. Если орган не справляется с выведением токсинов, они накапливаются в организме и раздражают нервные окончания кожи. Как уточнила врач, такие ситуации обычно возникают на поздних стадиях заболевания и сопровождаются другими симптомами, включая выраженную усталость и пожелтение кожи и глаз.

Другими одной причиной зуда могут быть холодная погода, а также сильный перепад температур при входе в помещение.

«На морозе кожа теряет защитные жиры и влагу, что приводит к сухости и раздражению. Аналогичный эффект оказывают усиленное отопление. В холодную погоду люди часто принимают горячие ванны и душ, что также усугубляет обезвоживание кожи и зуд», — объяснила терапевт.

Чтобы облегчить раздражение, врач рекомендует использовать плотные увлажняющие кремы, которые помогают восстановить кожный барьер и удерживать влагу.

Ранее врачи рассказали, какое состояние ногтей может говорить о диабете.