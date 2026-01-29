Высота сугробов в Москве достигла рекордных показателей

В Москве высота сугробов приблизилась к рекордному показателю за всю историю наблюдений и достигла 58 сантиметров. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Рекорд (высоты сугробов в Москве) у нас отмечался в 1994 году: это был 61 сантиметр, сегодня у нас — 58 сантиметров», — отметила собеседник агентства.

Макарова добавила, что таких снегопадов ожидать уже не стоит. В ближайшие сутки прирост снежного покрова в столице составит два-три сантиметра, но выпавшие 58 сантиметров снега будут оседать.

До этого метеорологическая обсерватория МГУ им. М. В. Ломоносова в течение января зафиксировала аномальное количество осадков, ставшее самым большим за 203 года.

В пресс-службе МГУ отметили, что первый месяц текущего года выдался в российской столице «холодным и аномально снежным».

По словам заведующего Метеорологической обсерваторией МГУ Михаила Локощенко, к 29 января на площадке обсерватории зафиксировали почти 92 мм осадков — это самое большое значение за два столетия. Максимальная высота сугробов в университете 29 января составляет 59 см.

Ранее синоптик спрогнозировал москвичам волну мороза и возвращение снегопадов.