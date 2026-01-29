Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Поход в баню закончился ожогами для двух казанцев

В Казани двое мужчин получили ожоги тела в общественной бане
Telegram-канал Наша РКБ

Двое жителей Казани 35 и 36 лет получили ожоги 20% и 30% поверхности тела в одной из общественных бань города. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы Татарстана.

Как рассказали пресс-службе сами пациенты, инцидент произошел во время общего парения. Между банщиком и нетрезвой компанией случилась перепалка. Из-за хамского поведения нетрезвых посетителей банщик покинул парную, думая, что они успокоятся.

Однако гости решили продолжить парение самостоятельно и вылили ведро с водой прямо на печь. В результате весь основной пар пошел на двух мужчин, сидевших напротив печи. Они получили ожоги ног, рук, спины, груди и лица. На место вызвали скорую помощь.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана с ожогами первой и второй степени. Сейчас они проходят консервативное лечение в ожоговом отделении медучреждения.

До этого медики Городской клинической больницы Екатеринбурга спасли мужчину с ожогами 30% поверхности тела. 51-летний любитель бани окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии с шоком и развивающейся ожоговой болезнью.

Ранее врач рассказал, как помочь пострадавшему от ожога.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!