Поход в баню закончился ожогами для двух казанцев

Двое жителей Казани 35 и 36 лет получили ожоги 20% и 30% поверхности тела в одной из общественных бань города. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы Татарстана.

Как рассказали пресс-службе сами пациенты, инцидент произошел во время общего парения. Между банщиком и нетрезвой компанией случилась перепалка. Из-за хамского поведения нетрезвых посетителей банщик покинул парную, думая, что они успокоятся.

Однако гости решили продолжить парение самостоятельно и вылили ведро с водой прямо на печь. В результате весь основной пар пошел на двух мужчин, сидевших напротив печи. Они получили ожоги ног, рук, спины, груди и лица. На место вызвали скорую помощь.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана с ожогами первой и второй степени. Сейчас они проходят консервативное лечение в ожоговом отделении медучреждения.

До этого медики Городской клинической больницы Екатеринбурга спасли мужчину с ожогами 30% поверхности тела. 51-летний любитель бани окатил себя кипятком, перепутав его с ведром холодной воды в бане. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии с шоком и развивающейся ожоговой болезнью.

