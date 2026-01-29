Губерниев и Зарубин попали под санкции ЕС

ЕС ввел санкции в отношении телеведущих Губерниева, Зарубина и Андреевой

Европейский союз включил в санкционный список телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель. Об этом говорится в публикации решения Совета Евросоюза в «Официальном журнале» ЕС.

Также в список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков, выступающий под псевдонимом Рома Жиган.

ЕС обвинил всех названных граждан РФ в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации» по Украине в рамках их профессиональной журналистской и творческой деятельности.

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

До этого ЕС ввел санкции против кинорежиссера Карена Шахназарова и еще девяти россиян. В списке, помимо постановщика, оказались Ильшат Шагиахметов, глава Фонда развития территорий, Ольга Бурова, первый замминистра культуры Крыма, Владимир Курьянов, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета, Виктор Фофанов, гендиректор «Волгатранс», Александр Ушко, топ-менеджер компании «Технология развития открытых систем», Татьяна Литвиненко, акционер «Фосагро», Никита Захаров, которого ЕС связывает с компанией «Аэроскан», а также другие лица.

Ранее Гагарина и Shaman оказались под санкциями ЕС.