Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Губерниев и Зарубин попали под санкции ЕС

ЕС ввел санкции в отношении телеведущих Губерниева, Зарубина и Андреевой
Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз включил в санкционный список телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель. Об этом говорится в публикации решения Совета Евросоюза в «Официальном журнале» ЕС.

Также в список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков, выступающий под псевдонимом Рома Жиган.

ЕС обвинил всех названных граждан РФ в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации» по Украине в рамках их профессиональной журналистской и творческой деятельности.

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

До этого ЕС ввел санкции против кинорежиссера Карена Шахназарова и еще девяти россиян. В списке, помимо постановщика, оказались Ильшат Шагиахметов, глава Фонда развития территорий, Ольга Бурова, первый замминистра культуры Крыма, Владимир Курьянов, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета, Виктор Фофанов, гендиректор «Волгатранс», Александр Ушко, топ-менеджер компании «Технология развития открытых систем», Татьяна Литвиненко, акционер «Фосагро», Никита Захаров, которого ЕС связывает с компанией «Аэроскан», а также другие лица.

Ранее Гагарина и Shaman оказались под санкциями ЕС.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!