Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса

Германия передала Украине две мобильные теплоэлектростанции

BMZ: Германия увеличила пакет помощи Украине на €15 млн и передала Киеву две ТЭС
Global Look Press

Германия увеличила объем так называемого зимнего пакета помощи Украине на €15 млн — до €85 млн. Об этом сообщило Министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ).

По данным ведомства, в декабре 2025 года ФРГ уже выделила более €70 млн на поддержку децентрализованных систем энергоснабжения и теплоснабжения на Украине.

«Эта сумма повышается еще на 15 млн евро — до 85 млн евро», — отмечается в сообщении.

В рамках нового пакета помощи Германия передала Киеву две модульные тепловые электростанции (ТЭС). В скором времени Украина получит генераторы, котельные установки и аккумуляторные системы, отметили в министерстве.

По оценке BMZ, две мобильные ТЭС способны обеспечить электроэнергией и теплом около 86 тыс. человек, а также пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и почти 200 административных зданий.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго.

Ранее Германия выделила Украине €60 млн на энергетическую поддержку.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!