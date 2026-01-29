Германия передала Украине две мобильные теплоэлектростанции

BMZ: Германия увеличила пакет помощи Украине на €15 млн и передала Киеву две ТЭС

Германия увеличила объем так называемого зимнего пакета помощи Украине на €15 млн — до €85 млн. Об этом сообщило Министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ).

По данным ведомства, в декабре 2025 года ФРГ уже выделила более €70 млн на поддержку децентрализованных систем энергоснабжения и теплоснабжения на Украине.

«Эта сумма повышается еще на 15 млн евро — до 85 млн евро», — отмечается в сообщении.

В рамках нового пакета помощи Германия передала Киеву две модульные тепловые электростанции (ТЭС). В скором времени Украина получит генераторы, котельные установки и аккумуляторные системы, отметили в министерстве.

По оценке BMZ, две мобильные ТЭС способны обеспечить электроэнергией и теплом около 86 тыс. человек, а также пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и почти 200 административных зданий.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго.

Ранее Германия выделила Украине €60 млн на энергетическую поддержку.