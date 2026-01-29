Размер шрифта
ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана

Евросоюз ввел санкции против главы МИД и генпрокурора Ирана
Global Look Press

Европейский союз расширил список санкций, введенных против Ирана, включив в него министра внутренних дел страны Эскандара Момени и генерального прокурора Мохаммада Мовахеди-Азада. Информация об этом опубликована в обновленной версии перечня санкционных мер в официальном журнале ЕС.

«Эскандар Момени и Мохаммад Моваxеди-азад», — говорится на сайте.

29 января страны Европейского союза согласовали введение новых санкций в отношении Ирана, нацеленных на лиц и организации, ответственные за подавление недавних протестов. Также предполагается, что главы МИД стран ЕС примут решение о внесении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций, тем самым приравняв эту структуру к таким группировкам, как «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе организации запрещены на территории Российской Федерации).

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие.

Ранее США расширили санкции против Ирана.
 
