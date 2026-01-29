Размер шрифта
Экс-депутат Рады назвал три страны, куда может убежать Зеленский

Экс-нардеп Килинакров: Зеленский может убежать в Британию, Францию или Израиль
Petros Karadjias/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский после окончания конфликта на Украине может бежать в Великобританию, Францию или Израиль. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, есть как минимум три страны. Потенциально это Британия, потому что он является агентом влияния спецслужб британских, это Израиль (этнически он еврей), ну и Франция, потому что у него дружеские отношения с (президентом Франции Эммануэлем. – «Газета.Ru») Макроном», — отметил украинский политик.

Килинкаров не исключил, что рано или поздно Зеленский потеряет власть на фоне коррупционного скандала на Украине.

«Зеленский нажил себе слишком много врагов, чтобы чувствовать себя в безопасности в любой из названных стран, потому что такого передела собственности, который произошел на Украине в период Зеленского, такого количества смертей, которые пережила Украина… Я даже не берусь сравнивать с предыдущими президентами», — заключил он.

29 января политолог Алан Уотсон сообщил в соцсети X, что Зеленский может попытаться покинуть страну после завершения военного конфликта.

В декабре Служба внешней разведки России сообщила, что руководители Украины планируют совершить побег за границу после завершения вооруженного конфликта в стране.

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.
 
