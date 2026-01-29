Размер шрифта
В Германии оценили отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС

Политолог Рар: у Брюсселя нет денег, чтобы принять Украину в ЕС
Yves Herman/Reuters

По мере приближения заключения мирного соглашения по Украине, в Брюсселе начали просчитывать, во сколько им обойдется принятие Киева в Европейский союз (ЕС). Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он не видит возможности для быстрого вступления Украины в ЕС.

«Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, в ЕС могли задуматься, что вступление не готовой к членству в объединении страны послужит «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему государств, в частности Албании.

Накануне Мерц заявил, что для Украины важно иметь перспективу, которая проложит путь к вступлению в ЕС. При этом он считает, что можно постепенно сближать Украину с Евросоюзом, что «всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально».

Однако, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что его страна планирует вступить в ЕС в 2027 году. Он надеется, что западные партнеры поддержат намерения Киева.

Ранее в Совфеде заметили раздражение Запада требованиями Зеленского.
 
