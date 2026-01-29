У берегов Махачкалы сняли с мели иранский танкер

Судно «Каспиан шива» под флагом Ирана сняли с мели с привлечением буксиров. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

«В 14:15 судно сняли с мели с привлечением буксиров. В 15:00 судно пришвартовано в морском порту Махачкала. Причины поступления воды выясняются», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в корпусе судна имеется пробоина.

29 января Telegram-канал SHOT написал, что у берегов Махачкалы терпит бедствие иранский танкер «Каспиан шива». Судно село на мель в восьми километрах от Махачкалинского морского торгового порта.

5 января сухогруз из Болгарии, на борту которого находились 11 человек, застрял в российской акватории Черного моря. Судно Happy Aras шло под флагом Вануату и следовало из Варны в Новороссийск, но село на мель в районе краснодарского мыса Железный Рог. В связи с этим экипаж запросил эвакуацию.

Ранее грузовой теплоход сел на мель по пути в Ростов-на-Дону.