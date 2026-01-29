Размер шрифта
Дизайнер Лебедев раскритиковал здание полпредства президента России в УрФО

Нина Зотина/РИА «Новости»

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев резко раскритиковал архитектуру здания полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), назвав его «феерической блевотиной». Свою оценку постройке он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).

Лебедев отметил контрастность Екатеринбурга. В качестве подтверждения своих слов Лебедев продемонстрировал это на фотографии, где соседствуют здание полпредства президента РФ в УрФО и штаб-квартира Русской медной компании.

«Справа — красивейшее здание Русской медной компании, которое спроектировал Норман Фостер. А слева — полпредство президента РФ в УрФО. Феерическая блевотина», — заявил он.

По мнению дизайнера, над проектом полпредства работал завхоз, а сам стиль здания он охарактеризовал как «албанское барокко».

До этого дизайнер предложил перекрасить стены Московского Кремля. По словам Лебедева, в историческом контексте здание было белым. Дизайнер отметил, что этот цвет придаст объекту больше красоты, нежели красный.

Ранее Лебедев назвал самое бессмысленное и унылое место на земле.
 
