Москвич до смерти избил пятимесячную дочь на глазах у жены и падчерицы

Жителя Подмосковья обвиняют в убийстве собственной маленькой дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчину раздражал плач пятимесячного ребенка. Недовольный ситуацией отец стал избивать дочь кулаками и ладонями, нанеся ей не менее 20 ударов. В результате девочка получила серьезные травмы, она умерла. Все это происходило на глазах матери младенца и его старшей сестры.

Также выяснилось, что в течение более чем двух недель до инцидента обвиняемый избивал жену и падчерицу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Сам фигурант признал вину.

Заседание суда назначено на начало февраля текущего года.

До этого в Калининградской области отчима осудили на 19 лет за растление и изнасилование падчерицы. Эти действия мужчина совершал в отношении ребенка почти два года. Вину фигурант признал только частично.

Ранее в Новосибирске мужчина избивал жену на глазах у падчерицы.