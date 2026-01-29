Малышева случайно встретилась с европейским президентом

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как случайно встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем в самолете. Историей она поделилась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Малышевой, она летела с Вучичем одним рейсом из Нью-Йорка в Белград. Телеведущая подчеркнула, что у главы европейского государства не было охраны. При выходе из самолета врач смогла осуществить свое желание и поблагодарить президента Сербии за поддержку России. Малышева попыталась уступить ему дорогу, но Вучич по-русски ответил: «Дамы — прежде всего».

«Он прекрасно говорит по-русски. Скромный, высоченный», — рассказывает она.

В декабре 2025 года Александр Вучич заявил, что в случае конфликта России и Европы Сербия будет находиться на своей собственной стороне. А в январе 2026 года бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил, что ЕС требует от Сербии предать Россию в обмен на евроинтеграцию.

Накануне Вучич сказал, что главными проблемами для вступления Сербии в Евросоюз являются ее отношения с Россией и с частично признанной республикой Косово.

Ранее Вучич назвал один из возможных пунктов мирного плана по Украине.