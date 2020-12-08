СК начал проверку после массового отравления в детсаду под Иркутском
В Иркутской области следователи начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детском саду села Ербогачен. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Острая кишечная инфекция подтвердилась у 23 человек, в том числе 19 детей.
У большинства из них обнаружен сальмонеллез.
Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада. По предварительным данным, причиной заболевания могли стать нарушения технологии приготовления еды.
В настоящее время работа детского сада приостановлена. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
О том, что в детском саду произошло массовое отравление, стало известно 7 декабря. Заболели воспитанники и персонал детского учреждения.
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