СК начал проверку после массового отравления в детсаду под Иркутском

В Иркутской области следователи начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детском саду села Ербогачен. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Острая кишечная инфекция подтвердилась у 23 человек, в том числе 19 детей.

У большинства из них обнаружен сальмонеллез.

Специалисты Роспотребнадзора провели обследование детсада. По предварительным данным, причиной заболевания могли стать нарушения технологии приготовления еды.

В настоящее время работа детского сада приостановлена. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

О том, что в детском саду произошло массовое отравление, стало известно 7 декабря. Заболели воспитанники и персонал детского учреждения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стафилококк нашли у персонала детсадов Махачкалы, где было массовое отравление

— В Калининграде произошло массовое отравление школьников

— Прокуратура Татарстана проверяет информацию о массовом отравлении школьников