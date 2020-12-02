Мурашко: более 100 тысяч россиян вакцинированы от COVID-19

Вакцинацию от коронавиурса нового типа российской вакциной «Спутник V» прошли уже более 100 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе презентации препарата в ООН.

Трансляцию ведет RT.

«Собранные [в ходе испытаний] данные свидетельствуют, что вакцина вызывает иммунный ответ <...> На данный момент более ста тысяч граждан уже прошли вакцинацию. Вакцину «Спутник V» доставляют во все регионы России для скорейшего начала массовой вакцинации», – отметил глава российского Минздрава.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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