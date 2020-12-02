Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID на следующей неделе
Президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию граждан от коронавируса на следующей неделе, пишет РИА «Новости».
Распоряжение было дано вице-президенту Татьяне Голиковой. Она предложила сначала доложить о готовности.
«Давайте вы не доложите, а начнете», — ответил Путин.
Подчеркивается, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
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