В Грузии стартует масштабное тестирование граждан на коронавирус

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с COVID-19 принял решение начать масштабное тестирование граждан с целью быстрого обнаружения зараженных и их перевода на самоизоляцию или в клиники. Об этом заявил заместитель главы операционного штаба координационного совета Бердиа Сичинава, передает ТАСС.

Отмечается, что массовая вакцинация будет проводиться до 1 февраля. В день будет проводиться примерно 20 тыс. государственных тестов на инфекцию. Частные клиники и лаборатории также будут задействованы.

По словам Сичинавы, правительство помимо ПЦР-тестов также увеличит число проводимых экспресс-тестов, основанных на антигене, которые дают ответы за 20 минут. Сегодня в республике ежедневно в среднем проводится 10 тыс. тестов.

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