Аналитики спрогнозировали рост роли ИИ в e-commerce к 2030 году

В Университете RWB отметили переход маркетплейсов к сквозной интеграции ИИ
Искусственный интеллект становится базовой инфраструктурой электронной коммерции, а маркетплейсы переходят от точечных внедрений к его сквозной интеграции во все процессы. Об этом сообщил проректор по исследованиям и инновациям Университета RWB Армен Бекларян на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ).

На мероприятии Бекларян представил аналитический отчет Университета RWB, посвященный роли ИИ в развитии e-commerce.

Согласно исследованию, технологии искусственного интеллекта перестают быть вспомогательным инструментом и становятся основой цифровых платформ, влияя на ключевые процессы.

Также в отчете отмечается, что бизнес переходит от фрагментарного внедрения ИИ к системной модели, при которой алгоритмы используются для принятия решений на всех уровнях платформы.

«Сегодня ИИ в e-commerce — не отдельные решения, а фундамент платформы. Его задача — повышать эффективность и снижать сложность для пользователя, помогая быстрее находить нужные товары», — заявил Бекларян.

По данным анализа, внедрение ИИ позволяет одновременно ускорять операционные процессы, снижать издержки и улучшать пользовательский опыт. В частности, до 69% продавцов фиксируют рост выручки после внедрения технологий, а 72% — сокращение операционных затрат.

Отдельное внимание было уделено связанным с внедрением ИИ изменениям пользовательского поведения. Алгоритмы формируют новые сценарии потребления, включая персонализированные рекомендации и поиск по визуальным или субъективным запросам.

В отчете также отмечается влияние ИИ на работу с контентом и продавцами. Генеративные модели позволяют автоматизировать создание описаний товаров и стандартизировать качество контента. Также ИИ активно применяется в логистике.

В исследовании подчеркивается, что развитие ИИ отражает глобальный тренд: к 2030 году объем рынка электронной коммерции может вырасти в несколько раз, при этом ключевым драйвером станет масштабирование и интеграция интеллектуальных решений.

Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа проходит в Москве 8–9 апреля 2026 года. Среди информационных партнеров – «Лента.ру» и «Газета.Ru».

 
