Устроивший стрельбу в университете Флориды в 2025 мог использовать чат GPT для подготовки

Стрелявший в университете Флориды в 2025 готовился к нападению в чате GPT

Мужчина, устроивший стрельбу в университете американского штата Флорида в 2025 году, мог готовиться к нападению с помощью чата GPT. Об этом сообщает американская газета The New York Post.

Такую версию озвучил адвокат семьи одной из жертв. Люди хотят подать иск к создателю чат-бота, компании OpenAI. В качестве доказательств они предъявили скриншоты переписки стрелявшего с ChatGPT в количестве 270 штук .

«У нас также есть основания полагать, что ChatGPT мог консультировать стрелка о том, как совершить эти чудовищные преступления. Поэтому мы очень скоро подадим иск против ChatGPT и его владельцев и будем добиваться привлечения их к ответственности», — сказал изданию правозащитник.

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Университете Флориды 17 апреля прошлого года. Еще пятерых спасти не удалось. Инцидент произошел на территории кампуса. Администрация вуза призвала студентов оставаться в укрытиях. Полиция оперативно задержала подозреваемого.

