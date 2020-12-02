Антитела к COVID-19 выявлены почти у каждого четвертого обследованного в Подмосковье

Более миллиона ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию провели в Московской области с начала пандемии, антитела выявлены почти у каждого четвертого обследованного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Отмечается, что благодаря иммуноферментному анализу крови удалось определить наличие антител к COVID-19 в крови пациента.

Согласно последним данным, в Подмосковье у 22,8% обследованных выявлено содержание антител к коронавирусу.

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