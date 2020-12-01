Глава Якутии выступил с предновогодним обращением к жителям республики 

В Якутске в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» 1 декабря зажгли огни главной елки Республики Саха — Якутия.

При этом массовые мероприятия на площади Ленина были отменены. Церемонию, однако, демонстрировало в прямом эфире республиканское телевидение.

Новогодние огни включили по сигналу главы республики Айсена Николаева, который поздравил якутян с наступающим Новым годом.

«На территории самого большого субъекта нашей страны одновременно зажглись первые елки в России, которые возвестят о том, что, несмотря на все трудности, 2020 год начинает постепенно уходить», — сказал Николаев в телеобращении.

«Наша замечательная традиция, когда к нам приезжает Дед Мороз из Великого Устюга, когда тысячи людей собираются на площадях, в этом году из-за пандемии претерпела изменения, — отметил он. — Зато весь остальной мир может сейчас приобщиться к Якутску. Всем желаю мира, добра, главное — здоровья».

Новогодние иллюминации также зажгли на территории всей республики. Завершилась церемония фейерверком в центре столицы Якутии.