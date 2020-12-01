В Новосибирске мужчина совершил суицид в госпитале для пациентов с COVID-19
Катерина Медведева
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В Новосибирском областном госпитале № 2 ветеранов войн, который был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом, покончил с собой мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Мужчина совершил суицид», — сказал собеседник агентства. Другие подробности не приводятся.
В региональном СК не стали комментировать эту информацию.
Ранее в местных СМИ появилась информация о двух возможных случаях самоубийства пациентов в других больницах. Чтобы изучить обстоятельства произошедшего была создана специальная комиссия.
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