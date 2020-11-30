Под Петербургом обнаружили «волосатый лед»

В Санкт-Петербурге во Всеволожском районе биолог Павел Глазков нашел «ледяные волосы». Об этом рассказал «ВКонтакте».

По его словам, на находку он наткнулся, гуляя с детьми в лесу. Биолог называет природное явление «ледяной шерстью», «волосатым льдом» или «снежными волосами».

Глазков отметил, что для появления такого «чуда природы» нужна низкая температура и высокая влажность.

«Влага, которая есть в древесине, у поверхности замерзает. Лед выходит на поверхность через тонкие поры древесины. Образуются крошечные ледяные «бугорки». И дальше каждый такой «бугорок» продолжает вытягивать за собой воду из своей поры, которая тоже в свою очередь замерзает — «бугорок» растет, превращаясь в «нить»», — сказал мужчина.

По его словам, «волоски», как правило, не превышают 5 см, но иногда достигают 20 см. Они могут завиваться в «локоны» и сохранять форму несколько дней.

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