Москвичам рассказали, когда придут сильные морозы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что сильные морозы придут в столицу не раньше конца января.

По его словам, зима в этом году будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега выпадет около полутора метров.

Заммэра отметил, что в декабре и в январе температура воздуха будет выше средней, однако совсем теплой зимы ждать не стоит.

«Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля», — рассказал он «Российской газете».

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