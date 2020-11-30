Москвичам рассказали, когда придут сильные морозы
Катерина Медведева
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что сильные морозы придут в столицу не раньше конца января.
По его словам, зима в этом году будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега выпадет около полутора метров.
Заммэра отметил, что в декабре и в январе температура воздуха будет выше средней, однако совсем теплой зимы ждать не стоит.
«Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля», — рассказал он «Российской газете».
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