В России за сутки выявили 26 338 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 26 338 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба РФ по контролю над заболеванием.

Так, по информации специалистов к 30 ноября общее число случаев заражения в России достигло 2 295 654.

Всего с начала пандемии в стране скончались 39 895 пациентов с коронавирусом, 368 из них умерли за прошедшие 24 часа.

Вылечились от COVID-19 в РФ 1 778 704 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медики Хабаровского края после жалоб получат деньги за работу с COVID-19

— Более пяти тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве

— Коронавирусом на Украине за сутки заразились почти 10 тысяч человек