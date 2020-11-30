Канада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 января

В Канаде правительство продлило запрет запрет на выезд граждан других государств. Как сообщает РИА «Новости», j, об этом говорится в заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.

«Ограничения на въезд в Канаду из других стран, за исключением США, продлеваются до 21 января 2021 года», — отмечается в документе.

Срок действия текущих рестрикций истекает 30 ноября. Также в заявлении указывается, что не исключено и продление запрета на въезд американских граждан в Канаду из США, который действует до 21 декабря.

Впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он несколько раз продлевался. Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии там заразились 370 тысяч человек, 294 тысячи из них выздоровели, 12 тысяч умерли. Тестирование на наличие инфекции прошли более 11 млн человек.