Россияне не пострадали в ходе израильских ударов по Бейруту

Пострадавших среди граждан России в результате израильских бомбардировок Бейрута нет. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Ливане.

«По последним имеющимся сведениям, пострадавших среди российских граждан после бомбардировок нет. При возникновении экстренной ситуации следует обращаться по указанным ниже телефонам», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Евросоюзе призвали Израиль остановить операцию в Ливане.